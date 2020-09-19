منار إيهاب: الروح القتالية وراء التتويج بدوري السوبر للسلة

منار إيهاب، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي، أعربت عن سعادتها بالتتويج ببطولة دوري السوبر، على حساب سبورتنج مساء أمس الجمعة بنتيجة 75-72.

وقالت منار إن الفوز جاء في وقت صعب، وإن الفريق قدم أداءً مميزًا منذ البداية، مشيرة إلى أن الروح القتالية وراء التتويج باللقب.

وأضافت منار أن الجهاز الفني، بقيادة علي هاشم، حرص على دعم الفريق نفسيًّا بعد الخسارة في المباراة الأولى، ونجح في الخروج باللاعبات من الحالة النفسية الصعبة قبل المباراتين الثانية والثالثة.

وأكملت أن الفريق سوف يحتفل اليوم باللقب، ويبدأ الجهاز الفني قريبًا الاستعداد للموسم الجديد لحصد جميع البطولات.

وحرصت لاعبة الأهلي على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجماهير، على الدعم الكبير خلال الموسم.