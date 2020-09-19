هشام يكن: طارق يحيى لم ينجح والزمالك يحتاج لمدرب خبرة

هنأ هشام يكن، نجم نادي الزمالك سابقًا، النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز رقم 42 في تاريخه.
وقال هشام يكن خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مبروك للنادي الأهلي ولكن الزمالك قادر على استعادة مستواه".
وعلق هشام يكن عن خسارة الزمالك أمام أسوان ورحيل الفرنسي باتريس كارتيرون: "طارق يحيى لم ينجح في لقاء اليوم بسبب عدم توظيف اللاعبين بشكل جيد والإصابات أثرت على الزمالك وأداءه خلال مواجهة الفريق الجنوبي".
وتابع: "الزمالك يحتاج لمدرب ذي خبرات في الفترة المقبلة من أجل استعادة مستواه والتركيز في الفترة المقبلة بالبطولة الإفريقية".
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