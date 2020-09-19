الزمالك خط حمر.. أحمد جمال يوجه رسالة نارية لشوبير

وجه الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، رسالة للإعلامي أحمد شوبير عقب هجوم الاخير على نادي الزمالك. وقال أحمد جمال: " رسالتي لأحمد شوبير أن جمهور الزمالك مش بيتضحك عليه وإذا كان هناك أمور خلال ١٥ سنة كانت بتتعمل إزاي مع الزمالك هنكشفها للجماهير فى الفترة المقبلة. وتابع قائلا :" الزمالك خط أحمر .. أنا بهاجم الإعلامي أحمد شوبير وليس شخص أحمد شوبير".

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