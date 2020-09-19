الإعلان عن المدرب الجديد اليوم.. مرتضى منصور: سنختار بين فيريرا وجروس لتدريب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة منح لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز راحة كافية قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات لقناة الزمالك الاعلامي خالد الغندور :" بعد مباراة طنطا لا نريد أن نخوض أي مباريات من أجل تجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة لمباريات دوري الابطال الافريقي ".

وقال مرتضى منصور : سنعلن اليوم عن المدير الفني الجديد على أن يصل إلى القاهرة غدا الأحد موضحا أنه تم حصر الاسماء المرشحة لتدريب الفريق بين فيريرا وجروس وسيتم الاختيار بينهما.