نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن عن إقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من الحصول على خدمات الصفقة الثالثة للريدز وذلك بعد التعاقد مع صفقتين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " العالمية أن مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي دييجو جوتا سيخضع للكشف الطبي في ميلوود اليوم السبت تمهيداً للإنتقال رسمياً لصفوف حامل لقب البريميرليج خاصةً بعد أن أبدى رغبته في الدفاع عن ألوان الريدز.

في الوقت الذي قالت فيه الشبكة أيضاً أن الناديين قد توصلا بالفعل إلى إتفاق يقضي بإنتقال اللاعب مع الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالرسوم المالية لتلك الصفقة.

وبمجرد إجتياز اللاعب للكشف الطبي بنجاح سيتم الإعلان رسمياً عن الصفقة لتكون الثانية في أقل من 24 ساعة بعد الحصول على خدمات الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني.

فيما ستكون الصفقة الثالثة التي تنتقل للفريق هذا الموسم بعد الحصول على خدمات الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس وألكانتارا.