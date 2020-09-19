كشف محمد جابر ميدو لاعب فريق الكرة بنادي أسوان عن طموحات جماهيره بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية آخرها اليوم على حساب الزمالك. أسوان نجح في الفوز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة في الجولة الـ28 من المسابقة المحلية. وقال محمد جابر ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كلما نفوز الطموح يرتفع، والناس تتحدث معنا من أسوان وتطالبنا بالمشاركة في إفريقيا بعد الفوز المتتالي، (براحة يا جماعة مش كده)". واختتم: "أحب أن أتوجه بالشكر لأحمد كشري ومن قبله مجدي عبد العاطي والذي عمل معنا بشكل جيد". ويمتلك أسوان 34 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري، جمعهم من 8 انتصارات و10 تعادلات، و10 هزائم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعب أسوان بعد الفوز على الزمالك: الجماهير تطالبنا بإفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.