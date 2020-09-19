المقاصة: لا يوجد شرط جزائي فى عقد محمد ابراهيم ولم نحدد سعره

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن ناديه لم يحدد قيمة بيع لاعب الفريق الفيومي محمد إبراهيم حتى هذه اللحظة.

وقال رئيس المقاصة، عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :" حتى الآن لم أحدد قيمة بيع محمد إبراهيم، أنتظر أولًا العروض وبعدها أحدد القيمة المالية".

وأوضح رئيس المقاصة خلال تصريحاته، أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد محمد إبراهيم.

وارتبط محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة بالانتقال لصفوف الأهلي وبيراميدز بعد المستوى اللافت الذي ظهر عليه وتحديدًا عقب استئناف النشاط المحلي بعد جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وانتقل محمد إبراهيم البالغ من العمر (28 عامًا) إلى صفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق الزمالك، حيث يمتلك اللاعب عقدًا حتى صيف 2021.

وشارك محمد إبراهيم في موسمه الأول رفقة المقاصة خلال 22 مباراة سجل من خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة أهداف حاسمة.