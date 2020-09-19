هشام عبدالرسول يروي كواليس تدخل "الخطيب" لانضمامه إلى منتخب الجوهري

تحدث هشام عبدالرسول، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن كواليس تدخل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، لإنضمامه إلى منتخب مصر 90 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري.
وقال هشام عبدالرسول خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمود الخطيب قام بترشيحي للإنضمام إلى منتخب مصر".
وتابع: " الجوهري قام باستدعائي للانضمام لمنتخب مصر في نهاية عام 88".
وأضاف: الجوهري قابلني وتحدث معي فور إنضمامي إلى المنتخب وأشاد بمستوايا والثنائي طه بصري وحازم كرم استقبلوني وكان لهم فضل كبير".
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