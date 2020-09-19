نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُغري جروس لإقناعه بالعودة لتدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرض إستثنائي لإقناع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق من أجل عودته للعمل داخل جدران القلعة البيضاء وقيادة السفينة في دوري أبطال أفريقيا. وقال مصدر داخل مجلس إدارة البيت الأبيض أنه على الرغم من رفض أمير مرتضى منصور فكرة عودة جروس وفضل عودة البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق. إلا أن الأكيد أن أسهم جروس خلال الساعات القليلة الماضية إرتفعت بقوة داخل أروقة القلعة البيضاء وزادت الأصوات المنادية بالحصول على توقيعه. وتضمن العرض الإستثنائي الذي قدمه الفريق لجروس توقيع عقد لمدة شهرين فقط من أجل قيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا. كل ذلك على الرغم من أنه قد قرر الإعتزال مطلع الموسم الجاري بعد أن خاض واحدة من أفشل تجاربه مع نادي أهلي جدة السعودي.

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