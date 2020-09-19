أحلم بمسيرة محمد صلاح.. مهاجم المقاولون يكشف حقيقة عروض القطبين وبيراميدز

كشف يوسف حسن مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، موقفه من العروض التي وصلته في الفترة الأخيرة، للرحيل عن ناديه.
وقال يوسف حسن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "تلقيت بالفعل اتصالات في الفترة الماضية من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز للحصول على خدماتي".
وأضاف: "أحلم بالاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن أسير على نهج محمد صلاح ومحمد النني في المستقبل".
وتابع: "قرار رحيلي عن المقاولون في يد مجلس الإدارة، ولن انتقل لأي فريق إلا بموافقة الإدارة بعد قيامي بتجديد عقدي لمدة 4 سنوات بالفترة الماضية".
يذكر أن مجلس إدارة المقاولون العرب قد حدد 100 مليون جنيه للموافقة على بيع يوسف حسن
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