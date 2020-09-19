نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في قائمة البرازيل استعدادا لتصفيات مونديال قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمته فريقه التي ستخوض مبارياته في التوقف الدولي القادم، خلال شهر أكتوبر المقبل، ويسعى السيليساو لتحقيق نتائج جيدة في بداية تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وزين نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان قائمة المنتخب البرازيلي خلال التوقف المقبل، ولكن غاب ايدرسون حارس مانشستر سيتي عن تلك القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر– ويفيرتون – سانتوس.

خط الدفاع: تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي – رودريجو كايو – دانيلو – جابرييل – أليكس تيليس – رينان لودي.

خط الوسط: كاسيميرو – فابينيو – برونو جيمارايش – دوجلاس لويز – فيليب كوتينيو – إيفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – جابرييل جيسوس – رودريجو – روبيرتو فيرمينو – ريتشارلسون – إيفرتون.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين في شهر أكتوبر، حيث ستكون المواجهة الأولى أمام بوليفيا، بينما اللقاء الثاني ضد منتخب بيرو.