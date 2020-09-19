لتنمية الفرق الكشفية والإرشادية.. ٦ مراكز في معسكر للشباب بالعريش

نفذت إدارة الطلائع بمحافظة شمال سيناء، مشروع تنمية مهارات فرق الأشبال والكشافة والزهرات والمرشدات، اليوم، على شاطئ البحر بالعريش . وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن المعسكر يأتي في إطار تنفيذ أهداف الحركة الكشفية لتنمية النشء والشباب واستمرار لتفعيل محاور التنمية المستدامة لرؤيه مصر ٢٠٣٠م. وشارك في المعسكر الكشفي كل من : مركز شباب مدينة العريش _ مركز شباب ٦ اكتوبر _ مركز شباب الضاحية مركز شباب شهداء الروضة ويهدف البرنامج الي تنمية الفرق الكشفية والارشادية ونشر الحركة الكشفية. كما تميز أعضاء فريق مركز شباب شهداء الروضة بئر العبد محافظة شمال سيناء ، فى المعسكر الكشفي بإدارة الطلائع بمدينة العريش من خلال الأنشطة التي قدمتها مراكز الشباب في المعسكر.



ويتيح المعسكر للشباب المشارك ، فرصة اكتساب السلوكيات والأخلاقيات والعادات الطيبة بما يساير والمبادىء الأساسية للحركة الكشفية الإرشادية المعبر عنها في الوعد والقانون ، والارتباط بالحياة اليومية والبيئة التي يعيش عليها الفرد مراعاة خصائص النمو ، والتأكيد على مبدأ البحث المعر فه مع تبسيط أسلوب اجتياز الشارات حتى يتحقق الإنجاز لرفع قدرات الأفراد والارتقاء بمستواهم بصفة مستمرة ، واتاحة فرصة الاختيار من بين مجموعات مختلفة من الأنشطة.

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