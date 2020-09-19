«الأهلي البطل» يواجه مصر المقاصة في ليلة الاحتفال بلقب الدوري 42

يواجه فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بأعصاب هادئة، بعدما حسم لقب الدوري رسميًا لصالحه، عقب هزيمة الزمالك "الوصيف"، أمام أسوان بهدف نظيف، أمس الجمعة.

ووصل الأهلي إلى النجمة 42 في تاريخه بعد حسم لقب الدوري، متفوقا على الزمالك أقرب منافسيه بـ 30 لقبا.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق فوز شرفي في مباراة اليوم، أو التعادل على أقل تقدير، حتى لا يعكر صفو الاحتفال باللقب.

في المقابل يطمح مصر المقاصة في مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

ونجح المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، على حساب الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 36 نقطة.