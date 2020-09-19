نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة اليوم في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتوج الأهلي رسميًا ببطولة الدوري المصري، وذلك بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتٌذاع مباراة الأهلي والمقاصة عبر فضائية On Time Sports 1.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.
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