كان مجلس إدارة نادي طنطا أقال أيمن المزين عقب السقوط أمام أسوان برباعية نظيفة، في الجولة الماضية، وعين رضا عبدالعال خلفا.
ولم يحقق فريق طنطا أي فوز في الدوري منذ استنئاف المسابقة في أغسطس الماضي عقب توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث خسر في 8 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد.
نادي مصر هو الآخر يواجه شبح الهبوط ويقدم نتائج سيئة في مسابقة الدوري، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد منذ عودة المسابقة أمام الجونة.
ويأمل نادي مصر بقيادة مدربه الجديد ايضا طارق عبدالله الذي تولي قيادة الفريق مؤخرا خلفا لـ خالد جلال في انتزاع الثلاث نقاط من طنطا، للتمسك بفرصه الصعبة في البقاء.
ويحتل نادي مصر المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن طنطا صاحب المركز الـ 18 والأخير بـ 17 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الظهور الأول لـ رضا عبدالعال.. طنطا يستدرج نادي مصر في لقاء الجريحين بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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