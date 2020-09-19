يحل فريق وست بروميتش البيون ضيفا على منافسه إيفرتون اليوم على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويسعى فريق بروميتش المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي إلى تحقيق الفوز الأول في بطولة البريميرليج بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق ليستر سيتي بثلاثية الجولة الماضية.
وحسب تصريحات سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش فإن أحمد حجازي لن يشارك في مباراة اليوم بسبب تعرضه للإصابة علي أن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة القادمة أمام برينتفورد في كأس الرابطة.
ويسعى إيفرتون لتحقيق الفوز الثاني علي التوالي بعد الانتصار المفاجئ علي فريق توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب حجازي.. ويست بروميتش ضيفا على إيفرتون بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.