مانشستر يونايتد يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب اولد ترافورد "مسرح الأحلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير المدير الفني لتحقيق الفوز الأول في افتتاح البطولة بالنسبة له ويراهن على توهج نجمه برونو فرنانديز الذي شارك في 20 هدفا من أصل 51 سجلهم المارد الأحمر في كل البطولات لحصد الثلاث نقاط.

على جانب آخر يدخل فريق كريستال بالاس بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز علي فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى.

كما يلعب اليوم في نفس الجولة كلا من ايفرتون ضد وست بروميتش، ليدر يونايتد ضد فولهام، أرسنال ضد وست هام يونايتد.