نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة بيراميدز.. مهاجم النجم الساحلي ينتقل للدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح مهاجم نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي على وشك الانتقال إلى الدوري الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع "تونس الرقمية" أن المهاجم الجزائي كريم العريبي على وشك الانتقال إلى فريق نيم الفرنسي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الموقع، أن اللاعب حصل على إذن من إدارة الفريق، من أجل الذهاب إلى فرنسا، للتفاوض بشأن انتقاله إلى نيم.

وسوف يخضع اللاعب للفحوصات الطبية مع الفريق، قبل أن ييوقع على عقود انتقاله رسمياً، في غضون أيام قليلة.

وسوف يتقاضى فريق النجم الساحلي مبلغ 800 ألف يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، الذي كان على رادار فريق بيراميدز، لتدعيم مركز رأس الحربة.