نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفضلنا ساعات قليلة عن إنطلاق الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021. وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف. وستنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت 19 سبتمبر وستلعب يومها 4 مباريات من الأسبوع. ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من البريميرليج يوم السبت المقبل: إيفرتون × وست بروميتش 1.30 ظهرا بتوقيت القاهرة ليدز يونايتد × فولهام 4.00 عصرا مانشستر يونايتد × كريستال بالاس 6.30 مساءا أرسنال × وست هام يونايتد 9.00 مساءا

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