كأس خوان جامبر.. برشلونة يبحث عن لقب شرفي أمام إلتشي.. الليلة

كأس خوان جامبر هو بطولة ودية ينظمها فريق برشلونة كل عام قبل انطلاق الموسم الجديد، وتكون من مباراة واحدة.
ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الجديد رونالد كومان، لتحقيق فوز مطمئن في مباراة اليوم قبل افتتاح موسمه الجديد، والتتويج بلقب بلقب شرفي.
وفشل برشلونة في حصد أي لقب له الموسم الماضي، حيث خسر جميع الألقاب محليا وقاريا، وأنهى الموسم بهزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
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