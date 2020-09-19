مصير تسليم درع الدوري رقم 42 لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن سيناريو منح الجبلاية درع الدوري للنادي الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف، وتتويج المارد الأحمر باللقب رقم ٤٢.

ويتصدر المارد الأحمر، بقيادة السويسري رينيه فايلر، ترتيب جدول الدورى الممتاز، برصيد 72 نقطة، ونجح فى اقتناص اللقب المحلي وحصد درع الدوري المحلي رقم 42.

وقال المصدر ذاته، إنه وفقًا للائحة المسابقات لن يمنح النادي الأهلي درع الدوري الممتاز إلا بناءً على لائحة المسابقات في اتحاد الكرة، التي تنص على إلزام الفريق الفائز باللقب في الموسم الماضي، بتسليم درع الدوري للجبلاية قبل انتهاء المسابقة بـ 15 يومًا.

وأضاف "لن يتم تسليم درع الدوري الممتاز فى النسخة الحالية عقب انتهاء البطولة المحلية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على غرار ما جرى فى الموسم الماضى".

وشدد على أنه سيتم تسليم الأهلي درع البطولة في آخر مباراة على ملعب الأهلي كما هو الحال بمعظم المسابقات.

وتمسك مسئولو الجبلاية بالانتظار لدى منح النادى الأهلي درع الدوري حتى المباراة الأخيرة وتسليم الدرع رقم 42 داخل الملعب وفقا للائحة المعمول بها داخل الجبلاية.