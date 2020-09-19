أكد محمد سلطان عضو مجلس إدارة نادى العياط الرياضى، أن غالبية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم انقطعوا عن التدريبات الفترة الماضية استعدادا لعودة منافسات دوري القسم الثالث . وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لصدي البلد : بعض اللاعبين امتنعوا عن حضور التدريبات لاتفاقهم مع فرق جديدة استعدادا للانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقودهم مع نادي العياط . وأكمل : كيف اصرف مرتبات اللاعبين منقطعين عن التدريبات والفريق يستعد لعودة منافسات دورى القسم الثالث وبالتالي فإننا نحاول بكل الطرق دفع الرواتب والعقود اللاعبين المنتظمين معنا . واختتم عضو مجلس الإدارة تصريحاته قائلا: سيتقدم نادي العياط بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعبين المنقطعين عن التدريبات . ويحتل العياط المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الخامسة "الجيزة" برصيد 25 نقطة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي العياط: بعض اللاعبين منقطعون عن التدريبات وسيتم تقديم شكوى ضدهم في اتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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