صاحب هدف التتويج.. إبراهيم جلال: الأهلى لا يحتاج هدايا.. وهذا سر هدفى فى الزمالك

ظهر وتألق بالجولات السابقة نجم وهداف شاب لنادي أسوان وصاحب هدف الفوز على فريق الزمالك وتأكيد حصول الأهلي على الدورى رقم 42، هو إبراهيم جلال، لاعب حرس الحدود والمنيا السابق وهداف أسوان الحالي.
ورصد "دوت الخليج" ردود أفعال إبراهيم جلال عقب الفوز على فريق الزمالك.
وعبر إبراهيم جلال، صاحب هدف أسوان، والذي تسبب في فوز فريقه على الزمالك للمرة الأولى في تاريخه، عن سعادته بهذا الفوز.
وعن الفوز على نادي الزمالك قال: "الفوز ضد الزمالك دليل على أن نتائجنا الفترة الأخيرة ليست صدفة بل نتاج عمل نقوم به".
وأضاف: "الأداء الذي نقدمه نستحق عليه الحصول على مركز متقدم وليس البقاء فقط".
وردا على سؤال عما إذا كان سعيدا بأن هدفه في نادي الزمالك هو هدف تتويج النادي الأهلي بالدورى، قال هداف الفريق الأسوانى إن النادي الأهلي نادٍ كبير ولا يحتاج أحدا لإهدائه الدورى، فقد حسم الأهلي الدورى من بداية منافسات الدور الثانى.
وعن أمنيته الفترة المقبلة، أكد أنه يتمنى تحقيق مركز يليق بجماهير وبمكانة ولاعبي نادي أسوان وليس المنافسة علي البقاء بالدورى.
واختتم هداف نادي أسوان حديثه بإهداء هذا الفوز لجماهير نادي أسوان وللاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في اللقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاحب هدف التتويج.. إبراهيم جلال: الأهلى لا يحتاج هدايا.. وهذا سر هدفى فى الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.