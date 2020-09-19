محمد النني ضمن تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد

يستضيف فريق آرسنال، وست هام يونايتد اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الإمارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المتوقع أن يبدأ ارتيتا المدير الفني لـ فريق آرسنال المباراة ضد وست هام بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: كيرين تيرني – جابريل – روب هولدينج – بيلليرين

الوسط: محمد النني – تشاكا – ميتلاند نايلز – ويليان

الهجوم: ألكسندر لاكازيت – بيير أوباميانج

ويسعى فريق أرسنال إلى مواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بعدما نجح في تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وتصدر الترتيب للمرة الاولى منذ 2016.