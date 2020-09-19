نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أن ريال مدريد وضع خطته للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي يرفض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك قبل انتهاء عقده في عام 2022.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن عملية شراء كيليان مبابي لريال مدريد تسير على الطريق الصحيح من باريس سان جيرمان المتردد في خسارة لاعب يعتبر أنه الأكثر قيمة في العالم ويظل متفائلاً بأن بإمكانه ربطه بصفقة جديدة في ملعب حديقة الأمراء.

وأشار الصحيفة إلى أن فيروس الكورونا له تأثير على تحركات تحويل القيمة الضخمة عندما تفتح الانتقالات المقبلة لكن الريال يبني تحركاته على رغبة اللاعب في اللعب للنادي الملكي وسوء علاقته مع باريس سان جيرمان حيث أنه غير مهتم بالجلوس لإجراء محادثات بشأن تمديد العقد.