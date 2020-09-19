نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسؤولو الزمالك البحث للاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة، بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة التعاون السعودي.
مفاوضات الزمالك مع جروس
تواصل مسؤولو الزمالك في الساعات الماضية، مع السويسرى كريستيان جروس، لتولى القيادة الفنية للفريق حتى الإنتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والدوري المصري.
وحاول أمير وأحمد مرتضى منصور إقناع المدرب السويسري، الذي وافق مبدئيا لحين معرفة تفاصيل العرض والأمور المادية.
وحرصت إدارة الزمالك على إغراء جروس بإمكانية تحقيق اللقب الإفريقى فى الفترة المقبلة، خصوصًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك بعد أن قاد الفريق بالموسم الماضى لحصد الكونفيدرالية في 2019.
الجدير بالذكر أن المدرب السويسري كريستيان جروس رحل عن قيادة نادى الزمالك فى الموسم الماضي لتدريب أهلي جدة السعودي، بعد خلاف مع الإدارة.
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