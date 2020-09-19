نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترشيح كاماتشو لقيادة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن الإسباني كاماتشو خوسيه أنطونيو دخل دائرة اهتمامات الزمالك من أجل قيادته خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل بعد تلقيه عرضًا مغرياً لتدريب التعاون السعودي.

وتم عرض كاماتشو على مسئولي الزمالك من قبل وكيل أعماله المغربي المفوض بتسويق المدير الفني الإسباني، حيث سبق لكاماتشو تدريب العديد من الفرق والمنتخبات على رأسها منتخبات أسبانيا والجابون والصين بالإضافة إلى أندية ريال مدريد وأشبيلية اسبانيول ورايو فاليكانو الإسبانييين وبنفيكا البرتغالي.

ويقود طارق يحيى القيادة الفنية للفارس الأبيض بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويمتلك كاماتشو سيرة ذاتية قوية، حيث أنه من مواليد 8 يونيو 1955م وقاد العديد من الأندية والمنتخبات التي دربها أبرزها كالتالي :-

- ريال مدريد منذ عام 1989 حتى 1992

- رايو فاليكانو رايو في موسم 1992/1993

- إسبانيول منذ 1993 حتى 1996

- أشبيلية الإسباني موسم 1996/1997

- ثم عاد إلى تدريب إسبانيول موسم 1997/1998

- ثم عاد إلى تدريب ريال مدريد إسبانيا في 1998

- منتخب إسبانيا منذ 1998 حتى 2002

- بنفيكا البرتغالي منذ 2002 حتى 2004

- ثم عاد إلى تدريب ريال مدريد الإسباني في 2004

- ثم عاد لتدريب بنفيكا موسم 2007/2008

- كاليفورنيا أوساسونا الإسباني منذ 2008 حتى 2011

- منتخب الصين منذ 2011 حتى 2013

- منتخب الجابون منذ 2016 حتى 2019