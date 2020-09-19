ترجيب كبير من جماهير توتنهام بعودة غاريث بايل

حظي الويلزي، غاريث بيل، بحضور جماهيري كبير فور وصوله إلى لندن للتوقيع مع توتنهام، بعد أن كان المهاجم "المنبوذ" في صفوف ريال مدريد واللاعب المكروه من قبل جماهير الملكي في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيل عاد إلى شمال لندن كنجم يوم الجمعة، وتلقى ترحيبا حارا من قبل وسائل الإعلام المحلية والمشجعين.

وكانت عودة بيل أهم خبر في جميع وسائل الإعلام الرياضية الوطنية، حيث غطت "بي بي سي" وشبكة سكاي تغطية شاملة وصول المهاجم إلى العاصمة البريطانية.



وعانى النجم الويلزي من التهميش في الموسمين الماضيين مع ريال مدريد، وتعرض للانتقادات بشكل مستمر من جميع الجهات داخل وخارج النادي الملكي الإسباني.

وتم الاتفاق بين ريال مدريد وتوتنهام على جميع الشروط لعودة غاريث بيل إلى أسوار "وايت هارت لين" لمدة موسم على سبيل الاستعارة، إذ سيدفع توتنهام 40% من أجر بيل البالغ 650 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مع تغطية ريال مدريد نسبة الـ60% المتبقية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيل لن يستطيع المشاركة مع توتنهام، قبل 4 أسابيع على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيغيب عن فريقه الجديد، بسبب معاناته من الإصابة، حيث تم التأكد من ذلك بواسطة الطاقم الطبي للنادي اللندني.

وأشارت إلى أن بيل أصيب، خلال تواجده مع منتخب ويلز، هذا الشهر، ولذا تدرب بشكل منفرد في الصالة الرياضية للريال.

ومن المقرر أن يصبح بيل تحت تصرف المدرب، جوزيه مورينيو، خلال الساعات القليلة المقبلة، لكنه سيخضع لفترة تأهيل للتعافي من الإصابة، قبل المشاركة مع السبيرز.

المصدر: وكالات