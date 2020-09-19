قبل مواجهة الليلة.. الأهلي يهزم المقاصة «12مرة»

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف فريق مصر المقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ28من منافسات بطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مواجهة الليلة بعدما حسم بطولة الدوري العام رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري وجاءت خسارة الزمالك أمس لتُعلن تتويج الاهلي رسمياً باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها على مدار 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 23 مباراة، واكتفى بالتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام في تاريخ لقاءات الفريقين:

تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلي ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات فيما كان الفوز حليف المقاصة في مواجهتين فقط.

يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي ومصر المقاصة قبل عقد من الزمان، وتحديدًا في موسم 2010-2011 وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف وهو ما حدث في أبريل 2014.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام المقاصة في 7 مباريات، فيما خرج المقاصة بشباك نظيفة أمام الأهلي في مباراة واحدة.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك مصر المقاصة في 32 مناسبة من خلال 19 لاعبا، بينما استقبلت شباك الأهلي 14 هدفا.

يعد محمد أبو تريكة نجم مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الفريق في شباك مصر للمقاصة، فيما كان محمد مجدي أفشه لاعب الآهلي الحالي صاحب آخر الأهداف في لقاء الفريقين بالدور الأول.

ويعد أحمد فتحي لاعب الأهلي أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 10 مباريات.