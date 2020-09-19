وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، عبر "تويتر"، إن أوباميانج ساهم في 15 هدفًا خلال آخر 16 مشاركة مع آرسنال بـ "ديربي لندني" بالبريميرليج، حيث سجل 12 هدفًا، وصنع 3 آخرين.
وكان أوباميانج له دورًا كبيرًا في فوز فريقه آرسنال على نظيره فولهام بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى من البريميرليج، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57.
وجدد أوباميانج عقده مع آرسنال يوم، الثلاثاء الماضي، ليستمر حتى صيف 2023، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوباميانج يخيف وست هام برقم مميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.