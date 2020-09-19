وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون للجري بمنطقة محمية وادي دجلة بالمعادي والذي يأتي ضمن الأحداث التي تنظمها الاداره العامه للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
حيث شمل الماراثون ٣ ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮي، مسافة ٢١ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮا، و١٠ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات، و٥ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات بالتعاون مع ااﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى والتي شارك فيها حوالي ٤٠٠ متسابق.
حضر الماراثون اندريه باران السفير الفرنسي بمصر، بول جارنييه السفير السويسري بمصر، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالإضافة الى ٢٧ جنسية من الجاليات الأجنبية القيمة في مصر.
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