رسميا.. أستون فيلا يضم تراوري

وكتب الحساب الرسمي لـ "الفيلانز" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع بيرتراند تراوري".
ولم يكشف الفريقان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، لكن تشير التقارير إلى أن فيلا دفع نحو 19 مليون جنيه إسترليني.
وقال تراوري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "سعيد للغاية بالانضمام لأستون فيلا، أشياء كثيرة جعلتني أتخذ قرار المجيء إلى هنا".
وتابع: "تحدثت مع سميث والمدير الرياضي، وكذلك مع بعض اللاعبين الذين لعبت معهم من قبل، ناكامبا والغازي، لعبت من قبل أيضًا مع جون تيري في تشيلسي".
وأضاف: "طالما أردت العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للعودة".
ويعد تراوري، هو رابع صفقات أستون فيلا بعد ماتي كاش لاعب نوتينجهام فورست، وإيميليانو مارتينيز حارس آرسنال، والمهاجم أولي واتكينز من برينتفورد.
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