نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف واجنر ريبيرو نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة.
وقال ريبيرو لشبكة إي إس بي إن: "ذهبت إلى مدريد عدة مرات لأن فلورنتينو كان لديه حلم في التعاقد مع نيمار فلقد كنت معه منذ شهر مايو من العام الماضي وأخبرني أنه لا يزال يحلم بالتعاقد مع نيمار من فريق باريس سان جيرمان".
وأحرز نيمار 69 هدفًا في 80 مباراة في باريس سان جيرمان في جميع المسابقات منها 18 هدفًا في هذا الموسم الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى تجميد الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.
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