بعد موافقة اتحاد الكرة.. المقاصة يقيم ممرا شرفيا لـ الأهلي في مباراة الليلة

وافقت اللجنة الخماسية لإداراة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على طلب مصر المقاصة بإقامة ممر شرفي لفريق الأهلي، خلال مباراة اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد حسم لقب الدوري رسميا لصالحه، عقب هزيمة الزمالك " الوصيف"، أمام أسوان بهدف نظيف، أمس الجمعة.