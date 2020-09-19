إيهاب جلال يستقر على تشكيل هجومي قوي في مواجهة الأهلي

استقر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.
وحسم الأهلي لقب الدوري رسميا لصالحه، عقب هزيمة الزمالك "الوصيف"، أمام أسوان بهدف نظيف، أمس، الجمعة.
ويطمح مصر المقاصة في مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بانتزاع الفوز من المارد الأحمر.
ونجح المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، على حساب الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر.
واستقر جلال على تشكيل فريقه فى مواجهة الأهلى اليوم، والذى قرر اللجوء إلى الهجوم واستمرار الاستراتيجية الفنية التى يعتمد عليها فى المباريات خلال الأسابيع الأخيرة بتواجد محمود حمدي فى حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حسني فتحى "عصام صبحي" ومحمد دبش وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد محسن "عاصم سعيد" وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم خلف الثلاثي ميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 36 نقطة.
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