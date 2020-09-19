سيد عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز في مواجهة المقاصة

طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتركيز في مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم.

وسادت أجواء إحتفالية داخل معسكر الفريق الأحمر بعد التتويج الرسمي بلقب الدوري رقم 42 عقب خسارة الزمالك من اسوان بهدف نظيف.

وتحدث سيدعبدالحفيظ مع اللاعبين وطالبهم بتأجيل الإحتفالات خاصة أن بطولة الدوري تعد طبيعية فالفريق قد حصدها ضعف عدد فرق مصر كلها.

ويستضيف الفريق الأحمر فريق مصر المقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ28من منافسات بطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مواجهة الليلة بعدما حسم بطولة الدوري العام رسميًا أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري وجاءت خسارة الزمالك أمس لتُعلن تتويج الاهلي رسميًا باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها على مدار 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 23 مباراة، واكتفى بالتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.