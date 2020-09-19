نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك (4).. كريستيان جروس أول سويسري في البريميرليج وصاحب إنجاز الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح السويسري كريستيان جروس المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفارس الأبيض ورحل مؤخرا لتولي تدريب فريق التعاون السعودي لمدة موسمين.

يُعد جروس من المدربين المميزين على الساحة الكروية حاليًا، يمتلك خبرات كبيرة وسيرة ذاتية قوية، حيث بدأ مشواره التدريبي مع نادي إف سي ويل السويسري عام 1988 واستمر مع الفريق 5 سنوات وصعد بالفريق من الدرجة الرابعة إلي دوري الدرجة الثانية في سويسرا.

انتقل المدرب السويسري لتدريب فريق جراسهوبرز عام 1993 واستمر معه حتي 1997، ونجح في التتويج معه بلقب الدوري السويسري 1995/1996، 1996/1997، وكأس سويسرا 1993/1994.

اتجه جروس إلي إنجلترا و تولي تدريب فريق توتنهام الإنجليزي في نوفمبر 1997 ليصبح أول مدرب سويسري في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق نتائج جيدة رفقة السبيرز في الموسم الأول، ولكن بعد تراجع نتائجه في بداية الموسم الثاني قرر النادي إقالته في سبتمبر 1998.

خاض جروس تجربته التدريبية الأطول مع نادي بازل السويسري في الفترة من 1999 وحتي 2009، وحقق مع الفريق لقب الدوري السويسري 4 مرات، كما فاز بكأس سويسرا 4 مرات أيضًَا، بعدها تولي قيادة شتوتجارت الألماني وصعد بالفريق للدوري الأوروبي ولكنه رحل بعد تراجع نتائجه بشكل كبير، وتولي تدريب فريق يونج بويز السويسري في الفترة من 2011 إلي 2012.

وشهد عام 2014 أول تجربة تدريبية عربية لـ جروس حيث تولي قيادة فريق أهلي جدة في ولايتين، الأولي استمرت حتي يونيو 2016، والثانية كانت في الفترة من أكتوبر بنفس العام وحتي يونيو لعام 2017، وحصل مع الفريق على الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد.

اتجه جروس لمصر عام 2018 وتولي القيادة الفنية للزمالك ، وقاد الفريق في 53 مباراة، فاز فى 31 مباراة وخسر 7 وتعادل فى 14 مباراة، واستطاع أن يحقق بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2018، كما فاز مع الفارس الأبيض بلقب بطولة السوبر المصري السعودي.

بعد رحيله عن الزمالك عاد مجددا لتدريب الأهلي السعودي في ولاية تدريبية ثالثة لكنها لم تكن موفقة، حيث خاض 17 مباراة فقط مع الفريق، فاز في 11 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات، ورحل سريعًا بعد أشهر قليلة بسبب سوء النتائج، وخرجت بعدها أنباء تفيد بإعتزاله التدريب ولكن نفي وكيل أعماله مؤخرًا هذه الأنباء وأكد أنه لم يعتزل.

وترغب الجماهير البيضاء في عودة "جروس" مجددا لقيادة الزمالك، حيث تري أنه قادر على قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وهو اللقب الغائب عن خزينة بطولات الفارس الأبيض منذ 18 عامًا وتحديدًا منذ تتويجه الأخير باللقب القاري على حساب الرجاء المغربي عام 2002.