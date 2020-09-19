نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج في المقال التالي
وتلقى عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، عرضًا رسميًا من نادي كاراجومورك التركي، وقام بعرضه على النادي الأهلي، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء رفضوا رحيل اللاعب وتمكسوا بعودته.
وجاء رفض الأهلي، للعرض المقدم، بسبب وجود بند ينص على إعارة اللاعب لمدة موسم مع أحقية شراؤه بعد انتهاء الإعارة، الأمر الذي رفضته القلعة الحمراء.
ويرفض عمار العودة إلى صفوف القلعة الحمراء، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني، مبديًا رغبته في الخروج للاحتراف بسن مبكرة.
وتنتهي إعارة عمار حمدي في نادي طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، حيث خرج اللاعب معارًا في يناير الماضي لمدة 6 شهور.
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