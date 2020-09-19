نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بفوز النادي الأهلي مساء أمس بلقب الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الثانية والأربعين في تاريخه.
وغرد كاف عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"من جديد، أكد العملاق المصري الأهلي .
سيطر هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محلياً، حين عزز رقمه القياسي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز بلقب موسم 2019/20 للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي".
وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.
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