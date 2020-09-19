شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الجيم

وظهر احمد فلوكس في مقطع الفيديو وهو داخل احد صالات الجيم يقوم ببعض التمارين الرياضية، وعلق قائلا علي الصورة : "نجاحك هو هدفك ... انت هو امانك " .
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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