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جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

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أكد مصدر بنادي الزمالك  اعتذار السويسري كريستيان  جروس المدير الفني الأسبق للفريق عن قبول تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالرغم من موافقته مبدئيا على تولي المسؤولية.
وأكد المصدر أن المدرب يعاني من مشاكل صحية في عينه اليسري ويحتاج لتدخل جراحي والحصول على راحة لمدة 10 أيام وهو الامر الذي يجعل مهمة قبوله تدريب الزمالك صعبا في الفترة الحالية، بخلاف اشتراط المدرب الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل تولي تدريب الفريق.

وأضاف المصدر أن مسؤولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المنافسة منحصرة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك والإعلان اليوم قبل أن يؤكد جروس لمسئولي الزمالك معاناته من مشاكل صحية، ويترقب مسؤولو الزمالك قرار إدارة النادي بعد تلك المستجدات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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