جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

وأضاف المصدر أن مسؤولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المنافسة منحصرة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك والإعلان اليوم قبل أن يؤكد جروس لمسئولي الزمالك معاناته من مشاكل صحية، ويترقب مسؤولو الزمالك قرار إدارة النادي بعد تلك المستجدات.
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