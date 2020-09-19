بعد إصابة 12 لاعبا بكورونا.. مدرب الهلال السعودي: سنقاتل حتى النهاية

كانت الفحوصات الطبية أثبتت اليوم، السبت، إصابة ثنائي الهلال سالم الدوسري وجيوفينكو، ليصل عدد المصابين إلى 12 لاعبا.
وتشترط لائحة الاتحاد الآسيوي تشترط إصابة 13 لاعبا من بينهم حارس المرمى الأساسي من أجل تأجيل مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.
وقال رازفان في تصريحات نقلتها صحيفة " الرياضية " السعودية :" رغم الظروف التي نمر بها إلى إننا لعبنا بثقة خلال المباراتين الماضيتين, وسنقاتل حتى النهاية".
وتابع:" لم نحسم التأهل بعد، علينا الفوز على خودرو لحجز بطاقة الصعود إلى ثمن النهائي.
ويستعد الهلال السعودي لمواجهة خوردو الإيراني، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة وحيدة للتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي.
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