بعد إصابة 12 لاعبا بـ كورونا.. الهلال يدرس إعادة الشلهوب رغم اعتزاله

ونقلًا عن الصحفي الموثوق أحمد العجلان، فإن الهلال يدرس فكرة الاستعانة بالنجم المعتزل مؤخرًا محمد الشلهوب، في بطولة دوري أبطال آسيا، مع تزايد حالات كورونا بالفريق، لاسيما أن اللاعب مسجل في قائمة المسابقة.
وانضم الثنائي سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري إلى قائمة لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا، بعد التأكد من ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة بهما.
وارتفع عدد المصابين بكورونا في الهلال إلى 12 لاعبًا وهم: سلمان الفرج، نواف العابد، عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي، صالح الشهري، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد الواكد، حمد العبدان، عبد الله الحافظ، سالم الدوسري، وجيوفينكو، إضافة إلى سعود كريري مدير الفريق.
وتشترط لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاصة بالبطولة القارية في نسختها الحالية، وجود 13 لاعبًا في قائمته من بينهم حارس مرمى أساسي لإقامة مباريات الفريق.
ويتصدر الهلال مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى الدور الثاني، وسيواجه شاهر خودرو غدًا، الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.
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