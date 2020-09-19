انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق إيفرتون على منافسه وست بروميتش بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة علي ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز .
وتقدم فريق ويست بروميتش عن طريق جرادي ديجانا في الدقيقة العاشرة وتعادل إيفرتون عن طريق دومينيك ليوين في الدقيقة 31 وسجل زميله جيمس رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 45 .
وتعرض كيران غيبس لاعب وست بروميتش للطرد في الدقيقة 46.
وحسب تصريحات سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش فإن أحمد حجازي لن يشارك في مباراة اليوم بسبب تعرضه للإصابة علي أن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة القادمة أمام برينتفورد في كأس الرابطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفرتون يتقدم على وست بروميتش 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.