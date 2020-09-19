نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا قادم من فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم. ولم يُعلن ليفربول عن قيمة التعاقد والتى ذكرت تقارير صحفية انها بلغت 20 مليون جنيه استرليني، للاعب الوسط الإسباني المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع بايرن ميونخ الألماني. ونستعرض تشكيل ليفربول المتوقع فى وجود ألكانتارا:- حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جوميز، أرنولد. خط الوسط: فاينالدوم، تياجو ألكانتارا، هندرسون. خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني. ويذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة تشيلسي يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، وكان الريدز بقيادة محمد صلاح حقق الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية بالجولة الأولي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.