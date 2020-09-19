نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد نهاية مباريات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مواجهات أمس من بطولة دوري أبطال آسيا، الجولة الرابعة، التي كانت مليئت بالعديد من المفاجئات.

الشرطة العراقي يثائر بمباراة الذهاب ويفوز على الأهلي ويحافظ على سلسلة انتصاراته في العبور إلى دور القادم من البطولة.

وعلى الجانب الآخر شباب الاهلي دبي فقد جدد فوزه شاهر خودرو إيراني ليقترب من تأهل إلى دور القادم.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الهلال السعودي مع باختاكور اوزباكي، وهو أغلب لاعبيه مصابين بفيروس كورونا.

وأما عن الشارقة الإماراتي فإستطاع قلب طاولة على الدحيل بأربعة أهداف لهدفين، وقد خسر مباراة الذهاب.

واقتنص السد القطري فوزاً غاليا على العين الإماراتي برباعية نظيفة، ليحل وصيفا لنادي النصر السعودي.

والتعاون السعودي فثائر من هزيمته الأخيرة ضد بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف.

وقد جاء ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد مباريات اليوم كالآتي:-

المجموعة A

الأهلي .. 6

الشرطة.. 4

استقلال طهران.. -1 1

الوحدة .. 0

المجموعة B

الهلال.. 10

باختاكور.. 7

شباب الأهلي دبي.. 6

شاهر خودر -07

المجموعة C

بيرسبوليس.. 7

التعاون .. 6

الدحيل .. -61

الشارقة.. 4

المجموعة D

النصر .. 10

السد .. 8

سباهان اصفهان .. 3-3

العين.. 1