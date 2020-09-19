رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة نادي مصر

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. وشهد التشكيل عودة محمد اشرف وحسين فيصل، وجاء تشكيل طنطا ضد نادي مصر كالآتي: محمد اشرف، سليمان عبدربه، محمود مسعود، احمد سالم صافي، ايهاب سمير، مصطفي امين، احمد سعيد اوكا، حسين فيصل، احمد الألفي، احمد فهمي، اسلام فؤاد.

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