الدورى الـ8 فى مشوارى| شريف إكرامى يعلق على فوز الاهلى بالبطولة.. شاهد

علق شريف اكرامى حارس مرمى النادى الاهلى سابقا، على فوز النادى الاهلى ببطولة الدورى المصرى، بنشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وكتب اكرامى في تغريدته: " ‏الدوري ال٤٢ وال٨ في مشواري، مبروك لجمهور الاهلي الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الافريقي لتحقيق الهدف الاكبر " .

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جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.