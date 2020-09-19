نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا أمام نادي مصر بالدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وشهد التشكيل عودة محمد اشرف وحسين فيصل، وجاء تشكيل طنطا ضد نادي مصر كالآتي:-
محمد اشرف، سليمان عبدربه، محمود مسعود، احمد سالم صافي، ايهاب سمير، مصطفي امين، احمد سعيد اوكا، حسين فيصل، احمد الألفي، احمد فهمي، اسلام فؤاد.
يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام الخامسة والنصف مساءا.
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