نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسئولو الزمالك عن مدرب لتعويض رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي رحل لقيادة فريق التعاون السعودي.

وأبدى مسئولو نادي الزمالك رغبتهم في التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للأبيض، حيث دخلوا معه في مفاوضات جادة، عن طريق أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك.

ورحب المدرب البرتغالي بالعودة الى تدريب الزمالك إلا أن الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأنه حيث يحصل مسئولي الأبيض على موافقة أكثر من مدرب ثم يقع الاختيار على أحدهم.

جدير بالذكر أن جيمى باتشيكو، المدير الفني البرتغالي، قاد الزمالك في 2014، خلفًا لحسام حسن ، الذي تعرض للإقالة من مجلس الإدارة.

ورحل البرتغالي جايمي باتشيكو، في مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء، حيث هرب لقيادة فريق الشباب السعودين بعد أن كان نجح في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ 12مباراة.